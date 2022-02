1/10 ©Ansa

“Combatterò la droga nel mondo giusto”: Manny Pacquiao, ex pugile tra i migliori di sempre nella disciplina, è in corsa per diventare il prossimo presidente delle Filippine. Il senatore ha incontrato i suoi supporter nella capitale Manila, in vista delle elezioni previste per il prossimo maggio

GUARDA IL VIDEO: È tutta a destra la sfida delle Presidenziali francesi