Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

In Ucraina è l'ora delle armi puntate. "Risposta rapida in caso di attacco" promette Biden. Ma Zelensky è scettico su una minaccia imminente. Esercitazioni navali russe sul mar Nero. Germania in campo per scongiurare il peggio. Scholz oggi sarà a Kiev, domani a Mosca. Steinmeier avverte Putin: "Tolga il cappio su quel Paese". L'appello del Papa: "Ogni sforzo per la pace"