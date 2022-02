Crisi Ucraina, iniziate le esercitazioni militari russe in Bielorussia

La Russia e la Bielorussia hanno avviato oggi le previste esercitazioni militari congiunte che avevano suscitato le preoccupazioni dei Paesi occidentali per il timore che Mosca stia pianificando una grande escalation in vista di un conflitto in Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha confermato in un comunicato l'inizio delle manovre in Bielorussia (denominate Union Resolve 2022), in programma fino al 20 febbraio, che si concentreranno sulla "soppressione e il respingimento di aggressioni esterne". Secondo la Nato si tratta del più grande dispiegamento militare della Russia nell'ex Bielorussia sovietica dalla Guerra Fredda. La Casa Bianca ha definito le esercitazioni un'azione di "escalation" delle tensioni sull’Ucraina (I REPORTAGE DI SKY TG24 IN UCRAINA).