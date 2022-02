Crisi Ucraina, Macron vede Zelensky. "Da Putin garanzia no escalation"

Il presidente francese ha spiegato di aver "ottenuto" nel colloquio di 5 ore con il presidente russo, "che non ci sia un peggioramento né un’escalation”. Oggi sarà a Kiev per incontrare Zelensky. Il Cremlino: garanzie per nostra sicurezza ancora senza risposta. Putin non sarebbe contrario a priori a incontrare il suo omologo ucraino Condividi

Il presidente francese, Emmanuel Macron, diretto a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato di aver ottenuto ieri sera nel colloquio con Vladimir Putin "che non ci sarà un'escalation" nella crisi con l'Ucraina. Parlando con i giornalisti sull'aereo, Macron ha spiegato di aver "ottenuto" nel colloquio di 5 ore al Cremlino con il presidente russo, "che non ci sia un peggioramento né un'escalation" nella crisi russo-occidentale legata all'Ucraina. "Si trattava per me - ha spiegato il presidente francese - di bloccare il gioco per impedire un'escalation e aprire nuove prospettive. Quest'obiettivo per me è stato raggiunto" (I REPORTAGE DI SKY TG24 DALL'UCRAINA - LA CRISI FA VOLARE IL PREZZO DEL GRANO)

Cremlino: garanzie sicurezza ancora senza risposta vedi anche Ucraina, Putin incontra Macron: alcune idee sono base per passi comuni Da parte sua, il Cremlino, attraverso il portavoce Dmitry Peskov, ha spiegato che la questione delle garanzie di sicurezza chieste da Mosca all'Occidente non hanno ancora avuto una risposta soddisfacente e quindi il problema "rimane aperto per la Russia e rimane anche cruciale". "Fino ad ora - ha detto Peskov, citato dalla Tass - non possiamo certo dire che ci sia qualche strada in vista per risolvere la questione. Non vediamo la nostra controparte occidentale prendere in considerazione le nostre preoccupazioni". Putin non contrario a priori a incontrare Zelensky Peskov ha aggiunto che il presidente Putin sarebbe pronto ad incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky "se tale incontro servisse a risolvere il nodo gordiano della situazione nel sud-est dell'Ucraina. Nessuno rifiuta a priori" l'idea di un incontro tra i due presidenti, ha aggiunto.