Ucraina, incontro Biden-Scholz: se Russia invade Nato pronta a reagire

Il presidente degli Stati Uniti dopo il faccia a faccia alla Casa Bianca: “Siamo pronti a continuare i colloqui in buona fede con la Russia”, ma in caso di invasione “non ci sarà più un Nord Stream 2. Prometto che il gasdotto chiuderà". Il cancelliere tedesco: il rafforzamento militare al confine è "una minaccia alla sicurezza europea. Abbiamo preparato una reazione”

"Se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina, noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta" a reagire e ci saranno "conseguenze rapide e severe". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa al termine dell’incontro, definito “molto produttivo”, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che a sua volta avverte: "Non possiamo restare in silenzio" sulla crisi ucraina, il rafforzamento militare russo al confine è "una minaccia alla sicurezza europea”. Intanto a Mosca Vladimir Putin ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron.

Biden: “Con invasione russa stop a Nord Stream 2”

"Siamo pronti a continuare i colloqui in buona fede con la Russia - ha detto Biden - La diplomazia è il modo migliore per andare avanti per tutte le parti". E avverte: "Se la Russia attraversa il confine ucraino non ci sarà più un Nord Stream 2. Prometto che il gasdotto chiuderà".

Scholz: “La Russia deve capire che la Nato è unita”

"La Russia deve capire che la Nato è unita" di fronte alla crisi ucraina, ha sottolineato il cancelliere tedesco Scholz. “Siamo uniti e faremo gli stessi passi. Abbiamo preparato una reazione" in caso di invasione. Poi a una domanda sul gasdotto Nordstream 2 ha replicato: "Prenderemo tutte le misure necessarie, insieme ai nostri alleati e partner, saremo uniti", Usa e Germania sono "assolutamente uniti" sulle sanzioni da infliggere a Mosca in caso di invasione dell'Ucraina.