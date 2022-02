Crisi Russia Ucraina, oggi Macron incontra Putin a Mosca

Il presidente francese vola a Mosca per un faccia a faccia con il suo omologo russo. Alla vigilia della partenza, ha avuto anche una telefonata con Biden. Intanto, il cancelliere tedesco, in un’intervista al Washington Post, afferma: la Russia "pagherà un prezzo molto alto” in caso di invasione

Ancora tensioni tra Russia e Ucraina . Oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, vola a Mosca per un faccia a faccia con il suo omologo russo Vladimir Putin. Alla vigilia della partenza, Macron ha avuto anche una telefonata con il presidente americano Joe Biden. Al centro del confronto: “Gli attuali sforzi diplomatici e di deterrenza in risposta al continuo rafforzamento russo ai confini con l'Ucraina". Martedì il presidente francese sarà poi a Kiev, dove incontrerà il presidente Voldymyr Zelensky. Intanto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un’intervista al Washington Post, afferma: la risposta alla Russia da parte di Usa, Ue e Nato sarà "unita e risoluta" se invaderà l'Ucraina. Mosca "pagherà un prezzo molto alto”, ha avvertito.

Scholz: sul Nord Stream 2 "tutte le opzioni sono sul tavolo"

approfondimento

"Lettere dall'Ucraina", il reportage di Sky TG24

Mentre sul Nord Stream 2 "tutte le opzioni sono sul tavolo" in caso di invasione russa dell'Ucraina, ha spiegato Scholz. "Siamo pronti a prendere con i nostri alleati tutte le misure necessarie e abbiamo un accordo molto chiaro con il governo Usa sul transito del gas e sulla sovranità energetica in Europa", ha dichiarato in merito all'ipotesi di bloccare il gasdotto. Scholz ha però invocato anche la necessità di una "ambiguità strategica" verso Mosca, per impedire che calcoli se una invasione sarà "troppo costosa o meno".