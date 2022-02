Ucraina, Stoltenberg: “Presto per dire che de-escalation è più vicina”

Il segretario generale della Nato commenta gli sviluppi diplomatici in seguito alla visita di Macron a Mosca: “Non abbiamo nessuna certezza sulle intenzioni di Putin". Borrell sull’incontro del presidente francese con l’omologo russo: ha portato "un elemento di distensione" ma non ha rappresentato un "miracolo". Il Papa: “Non dimentichiamo: la guerra è una pazzia". Truppe britanniche si sono unite agli alleati della Nato per esercitazioni militari in Estonia

"È troppo presto per dire che una de-escalation è più vicina. Non abbiamo nessuna certezza sulle intenzioni di Putin". A dirlo è il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia sulla crisi fra Ucraina e Russia. Una dichiarazione che arriva dopo la missione a Mosca del presidente francese Emmanuel Macron , il quale dopo aver incontrato Vladimir Putin ha affermato di aver ottenuto dal presidente russo la garanzia "che non ci sarà un'escalation". Anche secondo il capo diplomatico dell'Ue, Josep Borrell, la visita di Macron a Mosca ha portato "un elemento di distensione" ma non ha rappresentato un "miracolo", e "il problema non è stato ancora risolto". Intanto alcune truppe britanniche si sono unite agli alleati della Nato per esercitazioni militari in Estonia.

Stoltenberg: “Negoziati in pubblico non servono a trovare una soluzione”

Stoltenberg ha poi aggiunto che "c'è bisogno di dialogo con la Russia in diversi formati", per cui gli sembra "adeguato" che Macron "sia andato a Mosca e a Kiev". E ha poi affermato che "qualsiasi successo diplomatico" richiede conversazioni "confidenziali" e che "condurre negoziati diplomatici in pubblico non è il modo migliore per trovare una soluzione, lo rende solo più difficile". Domani Stoltenberg riceverà al quartier generale dell'Alleanza il premier britannico Boris Johnson.

Stoltenberg: "Nessun divieto all'allargamento della Nato a est"

Non esiste nessun documento in cui si dica che la Nato non si debba allargare verso est, ha detto poi Stoltenberg all'emittente televisiva serba Vesti, ribadendo al tempo stesso il carattere difensivo dell'Alleanza atlantica, che è fortemente impegnata a trovare una soluzione politica ai problemi con la Russia. "Al contrario, noi come Alleanza di trenta Paesi nei nostri documenti abbiamo sempre sottolineato che le porte della Nato restano aperte per i Paesi europei che soddisfano gli standard Nato". E con riferimento alle affermazioni del ministro degli esteri russo Serghiei Lavròv secondo il quale la Nato non si può ritenere una Alleanza difensiva considerando le operazioni militari condotte in Jugoslavia, Libia e Afghanistan, Stoltenberg ha ribadito che "la Nato è una Alleanza difensiva, ma che nel mantenimento della pace segue il principio per il quale un attacco a un Paese membro provoca la risposta di tutti altri stati alleati". Nell'intervista il segretario generale ha detto che la Nato rispetta la decisione della Serbia di non aderire all'Alleanza. Si tratta, ha osservato, di "una decisione sovrana e indipendente, che la Nato rispetta in pieno, come rispetta le decisioni di Svezia e Finlandia che sono partner a noi vicini ma che non sono entrati nella Nato". Stoltenberg ha quindi sottolineato il forte appoggio della Nato al dialogo fra Belgrado e Pristina, facilitato dalla Ue, per la soluzione della crisi del Kosovo, dove la Kfor, la Forza Nato, è presente per garantire la sicurezza e la libertà di movimento di tutte le comunità residenti.