“Diari afghani”, la settima puntata del viaggio di Sky TG24 nel Paese

Nevica a Kabul. Nel mezzo del mercato di Mandany, mentre compro spezie e vestiti insieme a Luca e Andalib, i fiocchi si attaccano al mio patu (scialle tradizionale usato in inverno dagli uomini per riscaldarsi). I capelli diventano bianchi. Cammino nel mezzo di decine di persone che si fanno avanti a gomitate facendo passare carrelli, portando sacchi pesanti di merci sulle spalle, sfrecciando con motorini e biciclette su un terreno fangoso e scivoloso. Insieme a Luca e Andalib, cerchiamo un taxi per tornare in albergo. Non lo troviamo. Tutti cercano di salire su un veicolo per andare a casa. Sono le 4 del pomeriggio ma sembrano le 8 di sera. “Finalmente la neve. È l’oro bianco per i cittadini di Kabul” dice Andalib. Davvero, non vedo l’ora che splenda il sole per vedere Kabul imbiancata e le montagne che l’attorniano ricoperte di zucchero a velo. Uno spettacolo. La neve scende sempre più fitta. La luce diventa sempre più fievole fino a sparire, lasciando l’elemento di sorpresa per l’indomani, quando finalmente il sole farà brillare i fiocchi di neve sulle aride montagne.

Tra l’altro, basta scroccare. Penso di averne approfittato fin troppo, visto che ieri notte abbiamo ancora trovato un amico di Andalib che ci ospitasse. Ormai è quasi diventata una cosa scontata. La novità è che oggi siamo finalmente tornati a Kabul. Ho calcolato: in 16 giorni ho percorso più o meno 3 mila chilometri. Siamo partiti presto da Gardez, il capoluogo della Paktia. Una provincia famosa, insieme alla Paktika e a Khost, per i bombardamenti Nato e la forte resistenza talebana. La sofferenza dell’Afghanistan è in parte raccolta in queste province. È da qui che il famoso network Haqqani ha cominciato ad operare ed è da qui che la famosa resistenza dei mujahidin negli anni ’60 e ’70 ha iniziato a confrontarsi con l’Armata Rossa sovietica e il governo comunista dell’epoca. Luoghi che fino a qualche mese fa erano difficilmente avvicinabili (chi ha seguito queste puntate, si renderà conto che non è la prima volta che lo dico, cosa che insegna quanto pericoloso fosse il paese prima della fine delle ostilità) e dove sono stati commessi atti crudelissimi. Ma storia a parte, la natura è bellissima. Valli emontagne spoglie con qualche alberello rimasto sulle pareti rocciose delle montagne. Caseggiati a mo’ di castelletti con torrette di avvistamento, i quali secondo Andalib “sono costruiti in modo palesemente scenico per mostrare la potenza delle singole famiglie di fronte alle altre”.

A Gardez ci arriviamo da Ghazni, dove ci siamo lasciati l’ultima volta. Siamo partiti a inizio pomeriggio, dopo aver terminato la storia sulla corte d’appello provinciale. Una situazione surreale. Dopo aver intervistato il responsabile il giorno prima, torniamo di buon mattino a disturbare le guardie talebane. All’inizio si lamentano: “non potete fotografare qui, non qui, non là, non potete, non abbiamo il permesso”. Ma noi sorridiamo, pacche sulle spalle, rubiamo qualche scatto con il telefonino. E loro si ammorbidiscono e cominciano a lasciarsi ritrarre. “Il responsabile” – che io e Luca chiamiamo simpaticamente “il cumenda” perché alla fine decide tutto lui – “ha detto che ieri è stata la prima volta che si è fatto ritrarre in fotografia nella sua vita” racconta Andalib. Fortissimo. Forse è questo che lo impauriva durante l’intervista, quando il suo uomo aveva il dito sul grilletto. Pensava forse che la fotocamera esplodesse come quella che fu letale a Massud (il 9 settembre 2001, due terroristi si fecero esplodere mentre sedevano insieme a Ahmad Shah Massud in Panjshir, fingendosi giornalisti e mettendo dell’esplosivo in una macchina fotografica). Ma chi ha voglia di mettere bombe nella fotocamera. Mica voglio farmi fare esplodere. Ma lui non lo sa. La storia delle 72 vergini non me la berrò mai, altrimenti sarei già andato in paradiso.

Nella Corte entrano le persone che depositano i propri casi. Dispute di terreni, omicidi, furti. Di tutto. Il “cumenda” riceve, pone domande e poi ritira il materiale per prendere una decisione. La Corte d’appello è cambiata da quando sono arrivati i talebani. Prima, con il governo repubblicano, funzionava diversamente. Ma con il cambio di regime, stanno cambiando anche i sistemi giudiziari. Tuttavia, molte corti sono ancora chiuse e la giustizia deve ancora essere riformata secondo i canoni dei nuovi arrivati. Il “cumenda” spiega che per ora si usano ancora le leggi della costituzione precedente, tranne gli articoli considerati contrari alla religione islamica, e introducendo determinate dottrine. Il fiqh, il diritto islamico che interpreta la Sharia, valeva anche prima. Chiaramente facciamo domande sul taglio delle mani e sulle esecuzioni, che a noi paiono le più interessanti: “Non tagliamo mani a tutti e a caso. Ci vogliono talmente tante condizioni riunite per arrivare a tale sentenza, che nemmeno ci si immagina cosa significhi prendere una decisione del genere. Per ora non è ancora successo” racconta. Un’esecuzione non è ancora avvenuta, ma esiste la possibilità legale. Tutto confermato anche da un avvocato locale che è venuto alla Corte d’appello per difendere il caso di una famiglia di contadini analfabeti, la quale ha perso una persona per omicidio e furto.