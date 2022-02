“Diari afghani”, la sesta puntata del viaggio di Sky TG24 nel Paese

Durante gli ultimi mesi, il reporter e collaboratore di Sky TG24 Filippo Rossi ha percorso più di 4mila chilometri in macchina attraverso l’Afghanistan per raccontarne le diverse sfaccettature. Un racconto in sette puntate, tra aneddoti, fotografie e mappe. Ecco la sesta parte Condividi

A quasi sei mesi dal ritorno al potere dei Talebani, un viaggio nell’Afghanistan più profondo alla ricerca dei danni causati dai bombardamenti Nato durante vent’anni di guerra, e alla scoperta di tradizioni e culture (QUI LA PRIMA PUNTATA - SECONDA PUNTATA - TERZA PUNTATA - QUARTA PUNTATA - QUINTA PUNTATA).

Puntata 6, giorni 11 e 12 - Provincia di Uruzgan

"Sensazioni" Dopo l'arrivo a Helmand proseguo per Kandahar che segna la seconda grande tappa del viaggio. Qui incontro Razmal, la mia nuova guida, che, dopo una notte di sonno, mi accompagnerà a Uruzgan, una provincia a 4 ore di macchina poco conosciuta ma centrale e storica perché è qui che, nel 2001, iniziò parte dell'invasione. Di solito riesco a rimanere impassibile. Distaccato. Ma oggi devo trattenere le lacrime sul serio. Devo girarmi dall'altra parte e non guardare per alcuni secondi prima di prendere coraggio e scattare due foto. Siedo su una stuoia di plastica in mezzo a un campo coltivato. Con un paesaggio suggestivo alle spalle, le montagne all'orizzonte, alberelli spogli che spuntano dai campi incolti. La stuoia è posta di fianco a una casa di contadini. Portano due toshak (cuscini) dalla casa per accomodarci meglio. Ci offrono il Ghorme Daudai, il pranzo in pashtun. Pane sottile, cucinato nel tandoor tradizionale, con un piatto di bamya (una specie di piccola zucchina deliziosa) cucinata in salsa di pomodoro. Semplicissimo, buonissimo. Portano il classico bicchiere d'acqua ma non bevo. Qui rischio sì la dissenteria. Il mio caro amico Fabio diceva sempre: "Try hard but not too hard". Insomma, non esagerare. Vale per la corsa a piedi e qualsiasi sport di resistenza, ma anche in questi casi. Poi i contadini cominciano a parlare. Come al solito parlando uno sopra l'altro: nella zona, molti soldati australiani del contingente Nato hanno bombardato. Hanno ucciso tanto. Ognuno mostra le sue ferite di guerra. Mostrano quelle indelebili sui bambini. Alla fine, fanno uscire un ragazzino di circa 15 anni, handicappato. Trema, cammina claudicante; è perso, con la bava alla bocca. Emette dei versi strani. La sua mano si muove senza il suo controllo. È così da quando una bomba Nato è caduta sulla sua casa. Era un bambino normale prima. Lo aiutano a camminare, si avvicina, va verso Razmal che prega. "Fai una foto" dicono. Non ce la faccio. Mi si spezza il cuore. È in questo momento che fatico a trattenermi. Ma non si piange mai in pubblico in questo lavoro. Piangi dopo, quando nessuno ti vede e nessuno ti sente. Non è professionale e non è il caso. Tutto questo succede nella provincia remota di Uruzgan, 150 chilometri a nord di Kandahar, ma per arrivarci ci vogliono 4 ore e mezza di strada sterrata in condizioni pessime e asfalto sconnesso da continue buche dovute alle centinaia di bombe che l'hanno distrutta. Non penso di raccontare nulla di nuovo.

Uruzgan è una provincia particolare. La provincia di Hamid Karzai, un popalzai (una tribù pashtun), il primo presidente dell'ormai inesistente repubblica islamica. Ha iniziato qui la sua "rivoluzione" combattendo i talebani nel 2001, sostenuto dalla CIA. Invase la regione con un gruppo di fedelissimi, lanciandosi da un elicottero. Fallendo la prima volta e riuscendoci la seconda. Una storia avvincente che approfondirò. Ma Uruzgan è anche una provincia dimenticata completamente e poverissima. Nelle campagne le persone vivono proprio allo stato brado. Non hanno nulla. Un segno che mi fa capire che le persone sono allo stremo sono i capelli: hanno i capelli tagliati davvero con una scodella, perché non possono permettersi un parrucchiere. Un tratto che non avevo nontato da nessun'altra parte finora. È una semplice costatazione personale. Ma si vede anche dal fatto che non ci sono le finestre ma solamente teli di plastica attaccati al muro di fango. Sono analfabeti. Faticano a comunicare. Vivono letteralmente nel fango e negli escrementi di animali. Questa è la vera campagna afghana. Per arrivarci partiamo alle 6 del mattino da Kandahar. Alle 11 entriamo a Tarin Kot, il capoluogo della provincia. Lungo la strada, Razmal mi racconta alcuni aneddoti di guerra, una guerra che ha raccontato come reporter di Shamshad Tv, la principale emittente privata afghana in pashtun. I distretti del nord di Kandahar, come Arghandab, sono stati molto colpiti. “Venivamo spesso a filmare” dice, “sia i talebani che il governo ci davano il permesso, ma da lontano. Una volta, guidando, un cecchino ci ha bersagliati. Il proiettile è passato attraverso il finestrino posteriore” racconta guardandomi, e strappandomi un sorriso. Razmal è un tipo molto tranquillo e molto organizzato. Sono in ottime mani. Gli si dice una cosa e quella è. Aria invece guida la macchina. È un po’ lento. Detesto. Voglio proporgli di guidare io. Ma preferisco sedermi, mettermi comodo e meditare un po’. I nervi saltano facilmente quando da giorni non si dorme e si viaggia in condizioni stressanti per ore e ore. A Tarin Kot è pieno di mujahidin che controllano le strade. A quanto pare c’è una riunione importante. Incontriamo Janisar, un giornalista locale che parla un inglese buonissimo e prepara tutto alla perfezione. Come al solito voglio fare tutto, ma non ce ne è il tempo. Partiamo alla volta del primo caso: una donna rimasta vedova del marito, ucciso nella sua auto da un missile Nato. La bomba è esplosa a 200 metri da casa e i suoi bambini, quando sono usciti, hanno visto il padre bruciare vivo. “Porterò a casa dei regali per i bimbi” è l’ultima cosa che le aveva detto quella mattina. Era un tassista innocente. Non l’ha mai più rivisto. Oggi lei vive con il fratello del marito e la sua famiglia. Per sopravvivere deve lavare i vestiti e cucinare, in cambio dell’ospitalità. L’intervista si svolge in uno scenario particolare: seduti su una coperta all’esterno, grazie al sole ci saranno 20 gradi, tra un vitello che muggisce, uccellini che canticchiano, galli e galline che errano nel cortile vuoto, pieno di fango e escrementi di animali. In un angolo, un pozzo per l’acqua e il tandoor, il forno. La casa ha le finestre di plastica. Le scatto una foto. Ci spingiamo più a nord nella valle, fra coltivazioni infinite. È qui che incontriamo la famiglia di cui parlavo prima. A pochi metri di distanza, decine di casi di bombardamenti su civili innocenti. Molti hanno perso una, due, tre, cinque o otto persone nelle proprie famiglie. Senza contare i feriti. Sembra essere, ironicamente, un segno di riconoscimento in tutto il paese. Ma il caso più impressionante è l’ultimo della giornata. Dopo aver parlato per ore, è quasi il tramonto. Per gli afghani, oltre ad essere il segnale del maghrib, la preghiera serale, significa anche la fine della giornata lavorativa. Un po’ perché non c’è elettricità, un po’ perché vige ancora il regime di guerra. Con la notte, si scappa in casa perché è pericoloso. Ma io li tengo tutti fuori. Siamo una squadrona. Mi porto appresso una corte di 6 persone. Troppi imbucati e curiosi. Ma sempre molto gentili. Arriviamo in un villaggio sull’altra sponda del fiume, di fronte a Tarin Kot. Camminiamo nei campi per arrivare alle case e passiamo nel cortile di una moschea stupenda. Le finestre dipinte di giallo, con di fronte una specie di pozza artificiale attorniata da pezzi di razzi pitturati a mo’ di opere d’arte. Lo trovo bellissimo. Di fianco, la casa della famiglia di Hamidullah. Nel 2013, 50 soldati australiani hanno fatto irruzione in casa sua, nel cuore della notte. Lui aveva solo 14 anni. Hanno buttato giù dal letto di peso suo padre, l’hanno portato fuori nel cortile e gli hanno sparato alla testa. Due dei suoi fratelli, di 4 e 6 anni, sono corsi verso il padre. Gli australiani però hanno giudicato che fossero troppo minacciosi, freddando anche loro con un colpo in testa. Tutti sono stati picchiati. Lo zio, nella casa a fianco, è stato torturato nella vicina base con l’elettroshock. Lo hanno rilasciato dopo 6 ore solo perché la famiglia è parte dei popalzai, la tribù alla quale appartiene anche Hamid Karzai. Dopo due giorni, gli australiani hanno comunicato alle forze afghane che avevano commesso un errore: “Oops scusate, abbiamo sbagliato, qui nessun talebano. Ciao”. Giocare a fare “Rambo” può finire male. La giornata, lunga ma interessante, termina con questa storia. Dormiremo nella stazione radio di Janisar, in una saletta dove alcuni colleghi guardano i video musicali sudamericani in tv con le ragazze che sculettano. “Ooooo” faccio partire la Ola. Ridono. La stufa riscalda. Si gioca a carte, si chiacchiera, poi, verso le 10, si spengono le luci e si dorme.