REGNO UNITO - Dal 10 dicembre scorso in Inghilterra è in vigore il cosiddetto ‘Piano B’, che prevede il ritorno allo smart working, l’obbligo di usare la mascherina in molti luoghi chiusi e il Covid pass per accedere ad alcuni eventi e locali. Per precauzione, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha cancellato il Capodanno a Trafalgar Square. Nel resto del Paese sono in vigore altre restrizioni o raccomandazioni. La Scozia, per esempio, ha chiesto di limitare i ritrovi privati a un massimo di tre famiglie