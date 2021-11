Variante Omicron, presidente Sudafrica: "Chiusure ingiustificate"

Cyril Ramaphosa critica la decisione di chiudere le frontiere ai viaggiatori provenienti dal suo Paese e da altri Stati della regione, tanto che ha chiesto la revoca urgente dei divieti imposti da diverse nazioni. Non sono previste nuove restrizioni anti-Covid in territorio sudafricano, ma si esplorerà la possibilità dell'obbligo di vaccino in alcuni casi specifici

Si valuta obbligo vaccino

Il presidente sudafricano ha poi sottolineato che, al momento, non sono previste nuove restrizioni anti-Covid ma si esplorerà la possibilità dell'obbligo di vaccino in alcune circostanze. "Il governo - ha detto - ha istituito un gruppo di lavoro che intraprenderà ampie consultazioni per rendere obbligatoria la vaccinazione per attività e luoghi specifici e fornirà raccomandazioni al governo".