Covid, allarme quarta ondata in Europa: le restrizioni Paese per Paese

SLOVACCHIA - In Slovacchia, nel tentativo di domare una situazione "critica" negli ospedali, il governo ha preannunciato una serie di misure che dovrebbero rimanere in vigore per tre settimane: divieto per i non vaccinati di ingresso in tutti i negozi non essenziali, nei centri commerciali, nelle palestre, nelle piscine, negli hotel, agli eventi sportivi. Potranno entrare nei loro luoghi di lavoro ma solo con test negativi, e se la situazione non migliora il governo è pronto a imporre ulteriori restrizioni