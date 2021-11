Haugen, “talpa” di Facebook: “Norme Ue possono salvare democrazie”

L’ex data scientist, che ha denunciato il social di Mark Zuckerberg per aver messo i "profitti al di sopra della sicurezza" del pubblico, ha portato la sua testimonianza anche a Bruxelles. Facebook, ha detto l'ex dipendente, "è sostanzialmente meno trasparente di altre piattaforme". L'Europa "ha il potere di cambiare le cose. Non potrei essere più grata all'Ue che ha preso sul serio questo problema", ha dichiarato la whistleblower Condividi

Le norme dell’Unione europee sui servizi digitali (Dsa) "possono essere un'opportunità per cambiare per sempre il mondo digitale, per costringere le piattaforme a innovarsi non più solamente secondo la legge del profitto e per salvare le nostre democrazie". Lo ha dichiarato Frances Haugen, la whistleblower di Facebook, durante la sua audizione al Parlamento europeo. Haugen è l’ex data scientist di Facebook che ha denunciato il social di Mark Zuckerberg per aver messo i "profitti al di sopra della sicurezza" del pubblico. La donna oggi ha portato la sua testimonianza a Bruxelles, rispondendo alle domande dei membri della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

Haugen: "Norme Ue possono salvare democrazie" leggi anche La società Facebook cambia nome: si chiamerà Meta Durante il suo discorso agli eurodeputati Haugen ha spiegato come Facebook "crei divisioni nelle comunità e indebolisca le nostre democrazie" e come questo sia noto all'interno della compagnia che però ha "deliberatamente deciso di non tenere contro delle indagini interne per continuare ad anteporre il profitto alla salute e la sicurezza delle persone". Stando ad Haugen, il problema risiede principalmente nella segretezza con cui Facebook viene amministrato che determina il fatto che "nessuno all'esterno di Facebook, neanche governi e autorità, sappiano cosa succeda realmente all'interno". Per le autorità condurre indagini interne a Facebook è impossibile, poiché "l'accesso ai dati comporterebbe la violazione del segreto di mercato - ha spiegato la whistleblower - ma ciò determina una situazione in cui Facebook è il solo giudice di se stesso e dei suoi problemi e ciò non è più sostenibile". Davanti a questo le democrazie devono fare "ciò che hanno sempre fatto quando il mercato gli sfuggiva di mano, ovvero imporre regole", ha spiegato la Haugen. "Se la Dsa verrà applicata nel modo giusto l'Europa ha il potere di cambiare le cose. Non potrei essere più grata all'Ue che ha preso sul serio questo problema, la Dsa può essere lo standard aureo del mondo digitale e ispirare gli altri Paesi, inclusa l'America, a salvare le nostre democrazie".

Haugen: "Facebook sa come cambiare il sistema, ma non lo fa" approfondimento Facebook, spunta nuova talpa: l’azienda permette odio e fake news Facebook, ha detto l'ex dipendente, "è sostanzialmente meno trasparente di altre piattaforme, tipo Twitter". E ha spiegato: il sistema attraverso il quale il social network aumenta deliberatamente i conflitti e la polarizzazione tra gli utenti, alimentando la disinformazione, "non è stato ideato deliberatamente", ma i responsabili di Facebook "non hanno fatto nulla per impedirlo", una volta che sono stati scoperti gli effetti negativi. "Facebook sa come cambiare il sistema - ha spiegato la Haugen - ma non lo fa perché crescerebbe meno".