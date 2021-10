La società Facebook cambia nome: si chiamerà Meta

La società cambierà il suo nome in Meta per riflettere le opportunità di crescita oltre la piattaforma di social media nei regni digitali online noti come metaverso, una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. "Nel tempo spero che la nostra azienda sarà vista come una società del metaverso".

"Metaverse first"

"La nostra mission rimane la stessa, non cambieranno le nostre app e i loro nomi, ma ora abbiamo una nuova stella polare: portare in vita il metaverso. Da ora sarà prima il metaverso (metaverse first), non prima Facebook (Facebook first)", ha rimarcato in riferimento al nuovo nome. "Il metaverso sarà il successore di Internet mobile". Così ha continuato il Ceo. Zuckerberg ha sottolineato anche che la società ha commissionato e sta conducendo numerosi studi su "sicurezza, privacy e inclusione" del metaverso.