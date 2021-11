4/10 ©Ansa

Tanti i cartelli e gli striscioni dei manifestanti in cui si chiede "giustizia climatica". "Vogliamo che i governi agiscano", ha detto Jaline. Ed Amy: "Vogliamo il cambiamento, per noi e per i bambini". "Dobbiamo fare pressione sui governi, siamo qui per questo", ha concluso Rory