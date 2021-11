Cop26, a Glasgow è la giornata dei giovani: Greta Thunberg sciopera

L’attivista svedese, insieme a Vanessa Nakate, dirige la consueta protesta del venerdì nella città dove è in corso il summit internazionale sul clima. Presente Martina Comparelli, una delle portavoci italiane di Fridays for Future: “I leader devono trattare l'emergenza climatica come un'emergenza, devono smettere di tergiversare, di usare le nostre parole e poi non prendere decisioni” Condividi

Alla Cop26 di Glasgow (LO SPECIALE) oggi è la giornata dedicata ai giovani, ma fuori Greta Thunberg guida - insieme a Vanessa Nakate - il consueto sciopero del clima del venerdì. Presente anche Martina Comparelli, una delle portavoci italiane di Fridays for Future: "Siamo arrivati anche noi a Glasgow dall'Italia per dire ai leader che devono trattare l'emergenza climatica come un'emergenza, devono smettere di tergiversare, di usare le nostre parole e poi non prendere decisioni. Basta dare priorità agli interessi delle aziende delle fonti fossili. Bisogna mettere al centro la salute dell'ambiente e dei cittadini, prendere impegni e metterli in atto. Ma subito, non nel 2050. Ai leader diciamo 'agite subito, altrimenti ci prendete in giro'".

Lo sciopero leggi anche Cop26, da 40 Paesi l'annuncio: stop al carbone È iniziato al Kelvingrove Park lo sciopero del clima di Fridays for Future con Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Migliaia di persone, prevalentemente giovani, si sono raccolte nei viali del parco. L'obiettivo è marciare fino alla centrale George Street, dove parleranno Greta e Vanessa. I ragazzi innalzano cartelli che che chiedono azione per il clima. In testa al corteo giovani delle popolazioni indigene dell'Amazzonia, con i tipici copricapo di penne colorate.

L’attivista: “Domani arriveranno altri italiani” "Oggi siamo una ventina di italiani qui allo sciopero del clima - spiega ancora Comparelli, milanese, 28 anni - Per domani, alla manifestazione che partirà alle 12 sempre da Kelvingrove Park, arriveranno altri nostri connazionali". L'attivista racconta di essere arrivata a Glasgow in treno da Bruxelles, dove lavora, evitando di prendere l'aereo perché produce troppi gas serra. "La maggior parte di noi è venuta qui in treno - dice - Lo facciamo perché ci sentiamo di vivere secondo i nostri principi". Comparelli racconta che gli italiani di Fridays for Future a Glasgow hanno trovato ospitalità presso altri attivisti: "Io e un mio collega ci siamo sistemati in casa di una coppia di anziani - racconta -, trovata sul sito HumanHotel, dove persone si offrono di ospitare gratuitamente. I due anziani ci hanno detto che questo è il loro contributo alla lotta per il clima".