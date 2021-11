Cop26, uno studio: "Nel 2021 emissioni Co2 vicine al record del 2019"

Il dato emerge dalle stime del rapporto con dati fino a ottobre di quest'anno. L'inquinamento dovrebbe aumentare in Cina e in India, mentre dovrebbe rimanere sotto ai livelli pre-pandemia negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Autrice dello studio: "Ecco cosa succede mentre qui a Glasgow si parla"

L’inquinamento globale da Co2 torna ai livelli pre-pandemia e si avvicina al record negativo stabilito nel 2019. È quanto emerge dal rapporto annuale del consorzio Global Carbon Project , diffuso a Glasgow in occasione della conferenza Onu sul clima Cop26 . Le emissioni di diossido di carbonio causate soprattutto dall'uso di combustibili fossili dovrebbero rimbalzare nel 2021, dopo il calo nel 2020, con la quota della Cina in crescita a quasi un terzo del totale.

Aumento in Cina e in India, diminuzione nel resto del mondo

Nel rapporto preliminare, basato su dati che si fermano a ottobre 2021, si legge che le emissioni globali di Co2 dopo essere diminuite del 5,4% nel 2020, nel 2021 rimbalzeranno del 4,9%, tornando più o meno allo stesso livello del 2019. Le emissioni in Cina - afferma l'indagine - dovrebbero essere superiori del 5,5% nel 2021 rispetto al 2019 e del 4,4% in India. Al contrario, le emissioni previste per il 2021 negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo rimangono rispettivamente del 3,7%, del 4,2% e del 4,2% al di sotto dei livelli del 2019.