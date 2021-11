Cop26, il cambiamento climatico ci costerebbe 6 volte più del Covid

Se non investissimo più nulla contro il cambiamento climatico per la fine del secolo il Pil globale scenderebbe del 18 per cento. Sei volte peggio di quanto accaduto con la pandemia nel 2020. LO SKYWALL

Negli ultimi mesi, complice anche la crisi energetica che si è fatta sentire anche nelle bollette, si è molto discusso dei costi della transizione climatica. Rimane però poca chiarezza sui numeri di cui stiamo parlando. Numeri che possono sorprendere e offrire un po' di ottimismo.

Per gli eserciti si spende quanto servirebbe per il clima



Secondo un sondaggio di Reuters a cui hanno risposto 31 economisti climatici, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 - come si propongono di fare Ue e Usa - serviranno investimenti aggiuntivi per il 2 e il 3 per cento di Pil globale ogni anno per tre decenni. Si tratterebbe nell'arco di trent'anni di circa 44mila miliardi di dollari. Il Fondo Monetario Internazionale è invece parzialmente più ottimista a crede che possa essere sufficiente l'1 per cento in più all'anno.

Numeri monstre, che però si possono leggere sotto una luce più ottimista se si confrontano con spese che conosciamo meglio. Per esempio quella militare: ogni anno il finanziamento degli eserciti richiede il 2,35 per cento del Pil globale, proprio ciò che basterebbe per raggiungere la neutralità climatica. Per la pandemia invece la spesa globale volta a contrastare la crisi ha raggiunto il 16,5 per cento del Pil in un solo anno per l'Ocse: se l'economia ha retto a un tale sforzo, si può ritenere che una spesa annua del 2-3 per cento sia sostenibile.