Dopo il venerdì, giorno 'classico' delle manifestazioni del movimento Fridays for Future, anche sabato si marcia in tutto il mondo contro il cambiamento climatico, mentre a Glasgow continua la Cop26. La riunione convocata dall'Onu in Scozia non convince gli ambientalisti. "Un fallimento", lo ha definito la leader degli attivisti Greta Thunberg, invitando coetanei e non a scioperare ancora per il bene del pianeta

