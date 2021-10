Uk, accoltellato il deputato conservatore David Amess

Il politico è stato pugnalato più volte mentre si trovava in una chiesa metodista a Leigh-on-Sea, nell'Essex, e stava incontrando gli elettori. L'aggressore è stato fermato dalla polizia Condividi:

Il deputato conservatore della Gran Bretagna, David Amess, che rappresenta Southend West nell'Essex, è stato ferito a colpi di coltello mentre si trovava nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea e stava incontrando gli elettori della sua circoscrizione elettorale. Secondo quanto riporta Sky News, un uomo è entrato nell’ufficio dove si trovava e lo ha pugnalato più volte. L'aggressore, secondo fonti ufficiose della polizia locale, è stato bloccato e arrestato nell'immediatezza dei fatti. Per ora non ne è stata resa nota l'identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico.

Amess soccorso sul posto: le sue condizioni sono ignote leggi anche Norvegia, danese convertito all'Islam: chi è il killer di Kongsberg Amess, 69 anni, è stato subito soccorso sul posto per le ferite riportate. Riserbo per ora sulle sue condizioni, mentre s'indaga sul movente dell'aggressione. Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. La polizia è sul posto e la strada che circonda la chiesa è stata chiusa.