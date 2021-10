Norvegia, danese convertito all'Islam: chi è il killer di Kongsberg

È un danese di 37 anni l’uomo che ieri sera a Kongsberg, cittadina di 25.000 abitanti a circa 80 chilometri a ovest di Oslo, nel sud-est della Norvegia, armato di arco e frecce ha preso di mira i passanti in diverse zone della cittadina uccidendo cinque persone e ferendone due ( FOTO ). L’aggressore, ha fatto sapere la polizia senza rivelarne l’identità, si era convertito all'Islam ed era già stato seguito dalle forze dell’ordine. Le autorità non hanno escluso l'ipotesi dell'attentato terroristico: "Dal corso degli eventi, è naturale considerare se si tratti di un atto di terrorismo", ha detto il capo della polizia di Drammen, Oyvind Aas.

La polizia l’aveva seguito nel 2020

Il 37enne, che è stato portato nel carcere della cittadina di Drammen, risiede a Kongsberg. Il suo legale, riporta la Bbc, ha detto che ha madre danese e padre norvegese. "Ci sono stati timori legati alla radicalizzazione", ha detto ai giornalisti il funzionario di polizia norvegese Ole Bredrup Saeverud, aggiungendo che la polizia aveva seguito il sospettato nel 2020. Ma, ha spiegato, "non c'erano state segnalazioni su di lui nel 2021". "Stiamo indagando per confermare che abbia agito da solo, non abbiamo informazioni diverse, ma stiamo continuando le indagini per essere completamente sicuri", ha aggiunto Saeverud. La polizia ha anche riferito che, oltre ad arco e frecce, l’uomo avrebbe avuto altre armi, e che è stato arrestato dopo “un breve scontro”.