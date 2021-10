Gran Bretagna, chi era David Amess, deputato Tory ucciso nell'Essex

Quarant'anni di presenza alla Camera dei Comuni lo avevano portato al cavalierato e al titolo di Sir. Oggi David Amess è stato aggredito e assassinato da uno sconosciuto durante una riunione nell'Essex, nell'Inghilterra meridionale. Non ha mai ricoperto incarichi di governo, ma è stato protagonista di varie campagne legislative, fra le altre per l'introduzione di norme a tutela dei diritti degli animali.

Padre di 5 figli e a favore della Brexit

Sposato e padre di 5 figli, aveva votato per l'uscita dall'Unione Europea al referendum del 2016. Di fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli. Fra questi l'attrice Katie Amess, presente in pellicole come "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" e "Captain America: Civil War". Dal 1983 era stato il deputato del collegio di Basildon, per poi passare nel 1987 a quello di Southwest End. Conservatore convinto, era contrario all'aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso.