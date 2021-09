Covid, rapporto Oms: le 4 cose da fare per evitare nuove pandemie

6/10 ©Ansa

L'idea che sta alla base del rapporto, dal titolo "Trarre luce dalla pandemia", è che i governi "non debbano più permettere che un altro evento simile metta il mondo in ginocchio" e per questo "bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che si ripeta una catastrofe della stessa portata". A dirlo, nella premessa, è Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, e primo promotore dell'iniziativa