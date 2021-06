Ufo, atteso il report del Pentagono Usa: ecco quello che c’è da sapere

A breve dovrebbe essere pubblicato il rapporto sugli Uap (Unidentified Aerial Phenomena), fenomeno che affascina persone in tutto il mondo. Secondo indiscrezioni, l’intelligence non ha prove che si tratti di astronavi aliene ma non può escluderlo. Si teme la tecnologia sperimentale di potenze rivali

L'atteso rapporto declassificato del Pentagono sugli Uap (Unidentified Aerial Phenomena) potrebbe arrivare a breve e fare un po' più luce sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati, o Ufo, che affascina milioni di persone in tutto il mondo.

Le anticipazioni sul rapporto

Secondo indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il rapporto dovrebbe presentare conclusioni vaghe. In particolare, dovrebbe spiegare che non ci sono prove che gli Ufo avvistati siano astronavi di alieni, ma allo stesso tempo ammettere che non si può neanche escluderlo. L'unica certezza è che la maggioranza dei 120 fenomeni avvistati negli ultimi 20 anni non siano attribuibili a tecnologie segrete americane.