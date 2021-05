Ufo, Pentagono: video con oggetto volante che si immerge è autentico

Il video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, in cui si vede un oggetto cosiddetto "transmediale", ovvero intercettato in due elementi, in questo caso in aria e in acqua, è autentico. È il Pentagono a confermare questo possibile fenomeno Uap, gli Unidentified Aerial Phenomenon, cioè “fenomeno aereo non identificato”, sigla usata da alcuni ricercatori per evitare confusione o associazioni speculative con il termine Ufo. "Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha", ha detto la portavoce del Pentagono Susan Gough al sito The Debrief, "e che è al momento sotto l'esame dell'autorità Uaptf”.