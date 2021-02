Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma

La conferma è arrivata direttamente dalla Federal Aviation Administration (FAA). Nei cieli del New Mexico è stato avvistato un Ufo. La notizia è stata riportata da AeroTime News , sito specializzato in comunicati sull’aviazione civile.

American Airlines ammette autenticità audio

approfondimento

Usa, il Pentagono crea una divisione per studiare gli Ufo

Il pilota ha contattato via radio una torre di controllo e la loro conversazione è stata captata da un blogger, Steve Douglas, e poi diffusa da The Warzone, che ha chiesto conferma all'ente americano e alla compagnia aerea. American Airlines ha ammesso che l'audio è autentico, e ha incoraggiato i reporter a "chiedere spiegazioni all'Fbi". Anche la FAA ha confermato la notizia come fondata, ma ha anche precisato che i controllori di volo nell'area non hanno inquadrato alcun oggetto anomalo sui loro radar.