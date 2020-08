Usa, il Pentagono crea una divisione per studiare gli Ufo

Il Pentagono, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, crea una divisione per studiare gli Ufo. L'obiettivo è quello di "comprendere e conoscere meglio la natura e l'origine" dei fenomeni riguardanti gli oggetti volanti non identificati. La divisone ha come obiettivo quello di "individuare, analizzare e catalogare i fenomeni aerei non identificati che - spiega il Pentagono - potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".