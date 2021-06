Biden-Putin, oggi l'incontro a Villa La Grange

Si terrà oggi a Villa La Grange a Ginevra, Svizzera, l’atteso incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Joe Biden, reduce dal G7 in Cornovaglia dello scorso weekend. Molti i temi da affrontare nel bilaterale, dai diritti umani e il caso Navalny ai dossier sul nucleare e il controllo degli armamenti. Biden, alla domanda di un gruppo di cronisti che ieri gli chiedevano come si sentisse per il faccia a faccia, ha risposto di “essere sempre pronto”. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che non pensa che i colloqui, in particolare quelli sul controllo degli armamenti, saranno facili. Tuttavia, secondo Peskov, “il tempo stringe” e Mosca si aspetta che oggi i due leader si accordino almeno “su come iniziare i negoziati, quando, e nel quadro di quali meccanismi”. Il vertice, allargato ai ministri degli Esteri, dovrebbe iniziare intorno alle 13.