Austria, Schallenberg sarà il nuovo cancelliere ad interim

Il secondo mandato di Schallenberg

Schallenberg ha 55 anni ed è nato a Berna, dove suo padre Wolfgang ricopriva il ruolo di ambasciatore austriaco. Per il ministro degli Esteri si tratta del secondo mandato come cancelliere, infatti, nel 2021 aveva già ricoperto la carica a seguito delle dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz: Schallenberg era stato Kanzler per due mesi. Il presidente Van der Bellen aveva affidato al leader della destra austriaca Herbert Kickl, l'incarico di trovare una coalizione con il Partito Nazionale Austriaco per arrivare alla formazione di un nuovo governo. Secondo i media austriaci, Schallenberg si trovava in ballottaggio per la carica di cancelliere ad interim, la ministra per l'Ue e la Costituzione Karoline Edtstadler.