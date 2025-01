Austria, presidente incontra leader ultradestra. Gli scenari

Dopo il fallimento dei precedenti negoziati per la formazione di un governo, il presidente federale dell'Austria , Alexander Van der Bellen, ha avviato un incontro con Herbert Kickl, il leader del partito di estrema destra Fpö . Kickl - ha reso noto l'agenzia austriaca Apa - è arrivato all'ufficio presidenziale poco prima delle 11. Resta da vedere se a Kickl verrà effettivamente affidato il compito di formare un governo e la conversazione potrebbe non essere breve. Van der Bellen dovrebbe rilasciare una dichiarazione dopo il colloquio.

Come erano andate le elezioni

Alle elezioni autunnali, l'ultradestra populista e anti-immigrati del Partito delle Libertà (Fpö) è arrivata al suo storico traguardo di prima formazione dell'Austria con il 28,8% dei voti, ma da subito è stato chiaro che non poteva governare da sola e aveva bisogno di alleati che non è riuscita a trovare. Il conservatore Partito popolare, ex detentore della maggioranza relativa, è arrivato secondo con il 26,3%, seguito dai socialdemocratici, di centro-sinistra, al 21,1% e i liberali centristi di Neos al 9,1%.

I negoziati

A quel punto, per isolare Fpö sono. Stati avviati dei negoziati per formare una coalizione di governo fra i tre partiti istituzionali. Ma le trattative, che duravano da tempo, sono state interrotte venerdì 3 gennaio, quando si è sfilato il partito liberale Neos, che si candidava a junior party in una difficile alleanza con il Partito popolare austriaco (Övp), che esprime il cancelliere, e i socialdemocratici dell’Ösp. La leader di Neos, Beate Meinl-Reisinger, ha spiegato che la causa di questa decisione è la mancanza di un reale cambiamento da parte dei potenziali alleati, soprattutto riguardo alla gestione del debito pubblico record e alla necessità di riformare il sistema pensionistico. Secondo Meinl-Reisinger, la situazione economica in Austria è critica e il Paese sta affrontando il terzo anno consecutivo di recessione con i conti pubblici, in particolare il deficit, che cresce a dismisura.