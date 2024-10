Il presidente dell'Austria ha incaricato il leader dei conservatori Karl Nehammer di cercare di formare un governo con i socialdemocratici, affermando che l'estrema destra non è riuscita a "trovare un partner di coalizione" dopo la sua storica vittoria elettorale. Il Partito della Libertà (FPOe), di estrema destra, è stato per la prima volta in testa alle elezioni politiche del 29 settembre, ottenendo il 28,8% dei voti, davanti al Partito Popolare (OeVP), conservatore e al governo, con il 26,3%. I socialdemocratici di centro-sinistra (SPOe) sono arrivati terzi con il 21,1%.

Il terzo alleato

Nehammer si era detto disponibile a colloqui con l'Fpö, come nel 2000 e nel 2017, ma senza Kickl, cosa che quest'ultimo ha rifiutato. L'Övp è al potere dal 1987 in Austria. Tra il 1945 e il 2000 i socialdemocratici della Spö sono stati spesso il partner di coalizione. Ma i due partiti oggi avrebbero la maggioranza in Parlamento di un solo seggio. Ci sarà quindi bisogno del sostegno di un terzo alleato, probabilmente i liberali di Neos, per formare un governo stabile, un formato tripartito senza precedenti in Austria.