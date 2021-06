3/7 ©Ansa

Il portavoce di Mosca, Dmitry Peskov, ha detto che non pensa che i colloqui tra i leader saranno facili e che "non verrà scritta la storia" con l'incontro di oggi. Ha messo in chiaro che i rapporti tra i due leader sono ancora tesi, nonostante il fatto di incontrarsi e parlare faccia a faccia sia “già un risultato”

Vertice Nato, Biden: "Dirò a Putin che ci sono linee da non superare"