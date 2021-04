Usa-Russia, nuove sanzioni contro Mosca. Cremlino: “Inaccettabili”

Dopo avergli dato del "killer", il presidente americano Biden ha proposto un summit in un Paese terzo ma oggi ha annunciato nuove misure contro Mosca per le sue interferenze nelle presidenziali a favore di Donald Trump e per il cyber attacco SolarWinds (che ha hackerato numerose agenzie governative e società private)

Lo sdegno di Mosca



La fissazione di Washington di imporre sanzioni rimane dunque intollerabile per la Russia, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Sergeevič Peskov ai giornalisti. "Chiaramente Biden e Putin differiscono nella loro comprensione di come costruire relazioni reciprocamente vantaggiose tenendo conto degli interessi dell'altro. Suppongo che non ci sia una convergenza di vedute su questo punto. E, naturalmente, l'ossessione delle sanzioni da parte delle nostre controparti americane rimane inaccettabile", ha risposto quando gli è stato chiesto di commentare le parole del presidente americano Joe Biden, in cui ha espresso la sua disponibilità per la de-escalation delle relazioni con la Russia. Il Cremlino si è poi detto favorevole a un incontro faccia a faccia fra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden, vista l'esigenza di allentare la tensione fra i due Paesi.