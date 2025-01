Meghan Markle dice addio al suo cane Guy: il post sui social

“Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio dolce Guy”, così la duchessa di Sussex ha dato l'ultimo saluto al suo fedele compagno, un beagle adottato nel 2015 in un rifugio canadese. Markle non ha rivelato le cause della morte di Guy, ma ha definito “devastante” il dolore che provava

Meghan Markle ha annunciato sui suoi profili social la morte del suo cane Guy. “Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio dolce Guy”, così la duchessa di Sussex ha dato l'ultimo saluto al suo fedele compagno, un beagle adottato nel 2015 in un rifugio canadese. Markle non ha rivelato le cause della morte di Guy, ma ha definito “devastante” il dolore che provava. “Ho pianto lacrime che non riesco nemmeno a contare, il tipo di lacrime che ti fanno entrare sotto la doccia sperando che l'acqua possa nasconderle”, ha scritto l'ex attrice.