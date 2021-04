Eataly apre un nuovo locale a Londra: inaugurazione il 29 aprile

Il 29 aprile a Londra aprirà i battenti Eataly, l'ambasciatore del cibo italiano nel mondo con il suo “mercato rionale di lusso”. La capitale inglese era la grande assente nel mappamondo dell'impero alimentare della famiglia Farinetti. Ora sarà aperto un locale di 4 mila metri quadri nella zona di Broadgate. Nicola Farinetti, 36 anni, ceo di Eataly, disegna così la roadmap della ripresa, dopo un anno difficile, segnato dalle chiusure imposte al settore della ristorazione per contenere la pandemia (COVID, LIVEBLOG - NUMERI ). La metropoli inglese, come altri esempi in Europa, vive una stagione difficile: un'intesa concorrenza di locali, bar e ristoranti, l'incognita della ripresa post-Covid, il turismo fortemente diminuito ed i londinesi in casa alle prese con lo smart working.

Impresa record

approfondimento

Covid, l’Inghilterra riapre negozi e pub: ed è subito festa

Il nuovo Eataly London promette grandi numeri: oltre 4mila metri quadrati distribuiti su due piani che ospiteranno 5mila prodotti, per lo più di origine italiana, con un'enoteca fornita di ben 2mila vini, la più grande sul Tamigi. Non mancherà nemmeno la scuola di cucina, che dovrebbe aprire i battante il prossimo 20 maggio, che ha fatto la fortuna di Eataly a New York. "Dalla City vorremmo anche far ripartire la grande avventura del food italiano nel mondo. Portiamo agli inglesi 5 mila prodotti nazionali e specialità locali di eccellenze" ha detto il Ceo di Eataly, Nicola Farinetti. Se riuscirà a replicare i numeri americani di Eataly Flatiron, il locale aperto a Madison Square Park nel cuore di Manhattan, Londra sarà un successo per la formula Eataly. A dispetto dei ricavi in calo del 30% a causa dell'emergenza sanitaria.

La scommessa

Eataly aprirà a Broadgate, dentro al maestoso edificio che spesso ospita eventi di Borsa Italiana, dopo aver assunto 300 persone. Il vicino quartiere di Shoreditch è il cuore delle start-up e del mondo fintech di Londra: una fascia di clientela ideale. L'inaugurazione coincide, comunque, con il momento di ripresa e di riaperture per l'Inghilterra, grazie anche ad una spedita campagna vaccinale. Una sfida in più, considerando che l'azienda, fondata da Oscar Farinetti nel 2004, ha deciso di chiudere definitivamente alcuni punti vendita in Italia. I negozi di di Bari e Forlì, che hanno complessivamente 80 dipendenti, non riapriranno neppure quando sarà finita l'emergenza Covid.