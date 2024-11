John Alfred Tinniswood, l'uomo più vecchio del mondo morto a 112 anni

L'uomo si è spento in una residenza per anziani nella città inglese di Southport, a nord di Liverpool, "circondato da musica e amore", come ha comunicato la sua famiglia

Il consiglio per rimanere in salute

Tinniswood era nato a Liverpool il 26 agosto 1912 ed è morto ieri. L'uomo è diventato il più vecchio del mondo ad aprile, dopo la morte del venezuelano Juan Vicente Perez, di 114 anni. "Il suo ultimo giorno è stato circondato da musica e amore", ha affermato la famiglia in un comunicato, ringraziando anche "tutti coloro che si sono presi cura di lui nel corso degli anni". Nato lo stesso anno in cui affondò il Titanic e sopravvissuto a entrambe le guerre mondiali, Tinniswood ha dichiarato al Guinness World Records che il segreto della sua longevità era "pura fortuna". "O vivi a lungo o vivi poco, e non puoi farci molto", ha detto. Tuttavia, il suo consiglio per rimanere in salute era di usare moderazione in tutte le cose. "Se bevi troppo, mangi troppo o cammini troppo, se fai troppo di qualsiasi cosa, alla fine soffrirai", diceva.