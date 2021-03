Covid, a Londra nessun decesso in 24 ore: prima volta in 6 mesi

A Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al coronavirus. Lo riporta la Bbc, citando i dati del 28 marzo del Public Health England (Phe), secondo i quali ieri nella capitale nel Regno Unito non sono stati registrati decessi di pazienti entro 28 giorni da un test positivo al Covid.

"Questo è un traguardo fantastico, ma siamo molto lontani dal tornare alla normalità", ha commentato un medico.