La Yantar nel Mediterraneo, cosa c'è da sapere sulla nave spia russa

Che cos’è la nave Yantar

La nave, spiega ancora il quotidiano britannico, può schierare sommergibili per perlustrazioni in profondità ed è stato visto operare in prossimità di infrastrutture collocate sui fondali marini in diverse occasioni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe impiegata come nave spia nel contesto della guerra ibrida del Cremlino: sarebbe infatti specializzata nel tracciare le mappe di condotte del gas e cavi in fibra ottica posizionati sui fondali. E, aggiunge il Messaggero, la Nato da tempo sospetterebbe che la Yantar sia coinvolta nell’intercettazione di informazioni dalle comunicazioni sottomarine e nel posizionamento di dispositivi di ascolto sui cavi sottomarini: già all’inizio di questo è rimasta al largo delle coste della Norvegia per diversi giorni, attirando l’attenzione della locale Guardia costiera. Attualmente la nave, dopo essere entrata nel mar Mediterraneo, sarebbe diretta verso Algeri.