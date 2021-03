L'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici parla di 202 vittime nel corso delle manifestazioni contro il colpo di Stato dell’1 febbraio. L’Onu: “Ci sono molte altre segnalazioni di ulteriori uccisioni che non siamo stati ancora in grado di confermare" e le forze di sicurezza “hanno utilizzato la forza letale in modo sempre più aggressivo e continuano ad arrestare e detenere arbitrariamente persone in tutto il Paese"