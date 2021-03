Birmania, è caccia ai dissidenti negli ospedali

Non è bastata la repressione armata dell'ultima settimana. Con un Paese in sciopero generale, almeno 54 manifestanti morti da quando sono iniziate le proteste e un membro del partito di Suu Kyi morto in carcere in circostanze misteriose, le forze di sicurezza birmane ora danno la caccia ai dissidenti anche negli ospedali che accolgono i feriti. Lungi dal fare un passo indietro di fronte al rigetto del colpo di Stato da parte della popolazione, il regime mostra di voler consolidare il proprio potere stroncando il dissenso, rimanendo sordo agli appelli internazionali.