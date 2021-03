Uk: principe Filippo trasferito in altro ospedale, controlli al cuore

Il duca di Edimburgo, 99enne marito della regina Elisabetta, si trovava al King Edward VII's Hospital dallo scorso 16 febbraio per una non meglio precisata infezione: ora è stato portato al St Bartholomew's, clinica più attrezzata, per essere sottoposto a esami cardiaci per una "condizione preesistente". Cresce la preoccupazione per le sue condizioni di salute Condividi:

Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo, 99enne consorte della regina Elisabetta II. Il duca di Edimburgo si trova in ospedale da quasi due settimane e nelle scorse ore è stato trasferito in un’altra clinica di Londra. Il principe era stato ricoverato lo scorso 16 febbraio per una non meglio precisata infezione.

Il bollettino di Buckingham Palace In particolare, come riferisce Buckingham Palace, Filippo è stato trasferito dall’ala privata del King Edward VII's Hospital al St Bartholomew's per essere sottoposto a esami cardiaci per una "condizione preesistente". Il bollettino di aggiornamento sulla salute del duca ha toni rassicuranti, ma conferma lo spostamento del paziente in una struttura ospedaliera più attrezzata. “I medici continuano a trattarlo per un'infezione, oltre che a esaminarlo e a tenerlo sotto osservazione per una preesistente condizione cardiaca. Il duca resta in condizioni confortevoli e risponde alla terapia, ma si prevede che rimarrà in ospedale almeno sino alla fine della settimana", si legge.