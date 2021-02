Uk, il principe Filippo ricoverato in ospedale per un malessere

Buckingham Palace ha reso noto che il consorte quasi centenario della regina Elisabetta è stato ricoverato al King Edward VII di Londra martedì sera e rimarrà per qualche giorno in osservazione Condividi:

Il principe consorte Filippo di Edimburgo, 99 anni, è stato ricoverato martedì sera all'ospedale King Edward VII di Londra dopo aver accusato un malessere. A renderlo noto lo stesso Buckingham Palace con un messaggio ufficiale in cui non vengono però indicate le cause del malore. La regina Elisabetta II è rimasta al castello di Windsor.

Ricovero per motivi precauzionali approfondimento Meghan e Harry annunciano il secondo figlio in arrivo "Il duca è stato ricoverato per motivi precauzionali - fanno sapere da Buckingham Palace - su suggerimento del medico personale di Sua Altezza Reale dopo un malessere". Il principe consorte della regina Elisabetta II rimarrà nella struttura "qualche giorno sotto osservazione e per riposarsi", si legge ancora nel comunicato ufficiale. Secondo fonti della Bbc il principe non starebbe bene da qualche giorno ma non per cause legate al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).