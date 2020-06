Principe Filippo compie 99 anni, nuova foto con la Regina Elisabetta

Il Duca di Edimburgo è nato il 10 giugno del 1921 a Corfù, in Grecia. Per l’occasione è stata diffusa una nuova immagine con la moglie. È dal 2017 che Filippo si è ritirato dalla vita pubblica, lontano da Londra e da qualsiasi evento ufficiale

Nessuna celebrazione ufficiale

approfondimento

Una vita da regina Elisabetta, le foto più belle

Sguardi seri e nessun sorriso, la stessa Regina aveva sottolineato in occasione del suo 94esimo compleanno il periodo difficile che sta attraversando l’Inghilterra con i suoi sudditi per via del Coronavirus. Tuttavia, erano mesi che i due non venivano fotografati l’uno accanto all’altra. È dal 2017 che il principe Filippo si è ritirato dalla vita pubblica, lontano da Londra e da ogni evento ufficiale.