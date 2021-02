Boeing, multa da 6,6 milioni negli Usa per carenze di sicurezza

Continuano i guai per Boeing. La Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia federale che sovrintende all'aviazione civile, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari. Le sanzioni includono 5,4 milioni per il mancato rispetto dell'accordo del 2015, in cui la società americana si è impegnata a modificare al proprio interno i processi, e 1,21 milioni per risolvere altre due questioni relative alla sicurezza, ancora in sospeso con l’organo di controllo. La Faa ha anche contestato a Boeing, sotto i riflettori per i problemi ai motori del “777”, di aver esercitato una pressione eccessiva sui suoi ispettori in un impianto in Carolina del sud, in particolare nel controllo di un Boeing 787 'Dreamliner' nel febbraio 2020.