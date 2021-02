Russia, un Boeing 777 effettua un atterraggio d'emergenza a Mosca

Nuovo caso di malfunzionamento per un Boeing 777. Questa volta è successo in Russia, dove un velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo a causa di 'problemi al motore'. Lo ha riferito la compagnia aerea Rossiya Air in un comunicato precisando che si trattava di un aereo cargo in volo da Hong Kong a Madrid.

La Faa ha inflitto all'azienda una multa di 6,6 milioni di dollari

La Boeing è in questi giorni sotto i riflettori per i problemi ai motori dei suoi 777. Nella giornata del 25 febbraio la La Federal Aviation Administration, l'agenzia federale che sovrintende all'aviazione civile Usa, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza, di cui 5,4 milioni per non aver attuato certe condizioni previste in un accordo del '15. La Faa ha contestato alla società Usa, sotto i riflettori per i problemi ai motori del '777', di aver esercitato una pressione eccessiva sui suoi ispettori in un impianto in Carolina del sud, in particolare nel controllo di un Boeing 787 'Dreamliner' nel febbraio 2020. L'amministratore dell'Faa, Steve Dickson, ha spiegato che Boeing "non ha rispettato tutti gli obblighi dell'intesa" nell'ambito della quale il colosso Usa aveva già pagato un'ammenda da 12 milioni.