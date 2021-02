Usa, guasto al motore: aereo perde pezzi su case a Denver. VIDEO

Durante un volo partito dalla capitale del Colorado diretto a Honolulu alle Hawaii, un aereo ha avuto un guasto a uno dei motori in fase di decollo, perdendo di alcuni pezzi finiti in una zona residenziale appena fuori Denver

Detriti di un aereo sono stati trovati in un'area residenziale vicino Denver dai residenti della zona, rimasti esterrefatti davanti alla scena degna di un film (GUARDA IL VIDEO IN ALTO NELLA PAGINA). Appartengono a un Boeing 777 che, durante un volo dalla capitale del Colorado a Honolulu, nelle Hawaii, ha avuto un guasto a uno dei motori in fase di decollo, perdendo alcuni pezzi mentre si trovava già in aria.

Rientro e atterraggio in sicurezza a Denver

Fortunatamente l'aereo, con a bordo 231 passeggeri e 10 membri di equipaggio, è riuscito poi a far ritorno all'aeroporto di Denver e ad atterrare in sicurezza. Secondo le persone a bordo ci sarebbe stata una forte esplosione nelle fasi immediatamente successive alla partenza. Sono stati pubblicati alcuni video che mostrano del fumo che esce da un motore, ormai già privo del suo rivestimento. La polizia della cittadina di Broomfield, che ha ordinato ai residenti di non toccare o spostare i detriti dell'aereo, ha pubblicato alcune foto di quello che sembra proprio l'involucro esterno di un motore, finito nel giardino di una casa, che secondo la Federal aviation administration sarebbe proprio quello destro che ha subito il guasto. L'incidente, avvenuto sabato sera, è ora oggetto di un'inchiesta da parte delle autorità competenti, la Faa e il National Transportation Safety Board.