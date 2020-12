Ryanair, acquistati 75 Boeing 737 Max dopo gli incidenti del 2019

Ryanair ha firmato un ordine di 75 Boeing B-737 Max, il primo da quando il velivolo è stato congelato 20 mesi fa dopo il doppio incidente in Indonesia e in Etiopia. Il velivolo, leggermente diverso dal modello originale per ospitare 197 sedili invece dei 189 standard, si chiamerà 737-8200, quindi scompare la dicitura “Max”.