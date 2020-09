Boeing 737 Max, rapporto Congresso Usa: "Difetti di progettazione"

In un rapporto di quasi 250 pagine, la commissione Trasporti della Camera elenca una serie di azioni scorrette nella realizzazione del modello da parte del colosso americano e chiama in causa quella che definisce la "cultura dell'occultamento" e un sistema di regolamentazione che era "fondamentalmente difettoso".

Gli errori dei funzionari

approfondimento

Incidente aereo Etiopia, addestramento Boeing 737 Max "era inadeguato"

Il rapporto descrive i funzionari della Boeing come "straordinariamente riluttanti a riconoscere eventuali passi falsi o errori". Dai test sul software rivelatosi difettoso dei Max 737 era emerso che un pilota impiegava più di 10 secondi per rendersi conto di quanto stava accadendo e quindi seguire le corrette procedure per neutralizzare il comando che mandava in picchiata l'aereo, con conseguenze catastrofiche, un elemento nascosto alle autorità di controllo. In più l'allarme che portava all'attivazione del sistema antistallo è risultato essere fuori uso su gran parte della flotta di 737 Max ma questo non fu mai comunicato a piloti e compagni.

L'accusa delle famiglie delle vittime

La Boeing ha ammesso di aver "imparato lezioni molto dure" dagli incidenti del volo Lion Air 610 (29 ottobre 2018) e del volo Ethiopian Airlines 302 (10 marzo 2019) in cui persero la vita rispettivamente 189 e 157 persone. Le famiglie delle vittime, però, hanno accusato l'azienda e la competente agenzia del Dipartimento dei trasporti di continuare a nascondere informazioni.