Harry e Meghan acquistano 100 cappelli per beneficenza

Da sempre i Duchi di Sussex sono impegnati nella solidarietà. Anche quest’anno hanno voluto rinnovare questo impegno sostenendo ancora un’associazione neozelandese che fornisce maglieria per bambini bisognosi. Per Natale hanno acquistato 100 cappelli da Make Give Live a nome del piccolo Archie. Il meccanismo messo in piedi da questa impresa sociale prevede che per ogni capo comprato, uno venga regalato. Il gesto del principe Harry e Meghan Markle consentirà quindi all’azienda di creare 200 cappelli da donare a famiglie in difficoltà.