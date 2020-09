Principe Harry compie 36 anni: auguri social della Royal Family. FOTO

1/15

È il primo compleanno lontano dalla Royal Family per il principe Harry, che oggi compie 36 anni. Ma la famiglia non ha certo dimenticato la ricorrenza e sui social sono arrivati diversi post di auguri: tra i primi suo fratello e sua cognata, il principe William e Kate Middleton, che hanno pubblicato uno scatto in cui i tre corrono su un campo di atletica ed Harry taglia per primo il traguardo

